New World è già un fenomeno su Twitch, bene anche Pokémon Unite

Ottima partenza per New World che, pur essendo ancora in beta (accessibile prenotandolo) appare già essere uno dei giochi più visti su Twitch. Bene anche Pokémon Unite, che sta scalando posizioni su posizioni.

Attualmente l'MMORPG di Amazon si trova in terza posizione, subito dietro all'immancabile Grand Theft Auto V (che nasconde GTA Online) e alla categoria Quattro chiacchiere, con quest'ultima che come sempre va per la maggiore. Pokémon Unite si trova qualche posizione più sotto e si contende lo slot con colossi quali Final Fantasy XIV, Apex Legends e Fortnite.

New World è il nuovo fenomeno su Twitch

Tra i top streamer a essere saltati sul carro di New World spiccano Shroud e Asmongold, capaci da soli di trainare decine di migliaia di spettatori.

Attualmente i problemi non mancano in New World, tra report di costosissime schede video rotte avviando il gioco e ban per mungitura delle mucche, ma ciò non lo sta frenando e il successo è ormai palese. Di fatto possiamo considerarla la prima hit degli studi di sviluppo di Amazon, che dopo tante polemiche e vari insuccessi sembrano aver trovato la loro strada.

Pokémon Unite, invece, conferma la potenza di un brand amatissimo in tutto il mondo, che rischia davvero di poter dire la sua sulla scena dei MoBA.