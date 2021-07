New World: streamer Twitch bannata per aver provato a mungere una mucca

La streamer Twitch AnnieFuchsia è stata bannata permanentemente da New World, il nuovo MMORPG di Amazon, per un motivo quanto mai bizzarro: ha provato a mungere una mucca.

La beta chiusa di New World è andata online il 20 luglio 2021 per tutti quelli che lo hanno prenotato, diventando immediatamente popolarissima su Twitch. Da brava streamer, AnnieFuchsia ha subito inseguito la moda del momento, e ha deciso di giocarci anche lei.

Tutto sembrava andare bene, finché la nostra non ha scelto di mungere una mucca, gesto che il sistema anti-cheat di New World deve aver letto come un tentativo di barare. La clip che mostra il momento in cui è stata cacciata è abbastanza indicativa e fa capire bene cosa è successo: finita la mungitura, AnnieFuchsia ha ricevuto una bottiglia di latte, quindi ha ricevuto un messaggio scritto anche maluccio che le ha notificato il "permenant ban". La nostra ha riso dell'errore di battitura, per poi però chiedersi il motivo del provvedimento.

Il messaggio infatti non è molto esplicito in tal senso e lascia spazio a moltissimi dubbi. AnnieFuchsia si è anche chiesta se mungere fosse irregolare per il regolamento di New World, ma Asmongold, un top streamer, l'ha rassicurata dicendole che probabilmente si è trattato di un semplice errore. Il nostro ha anche avvertito il team di sviluppo della situazione, per risolverla al più presto.

Insomma, non abbiate paura di bere latte in New World, perché fa bene alle ossa dei vostri personaggi. Detto questo, le prime ore di New World sono state davvero problematiche, tra ban assurdi e schede video costosissime distrutte.