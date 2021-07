EA Play Live 2021: seguite l'evento con noi nella maratona su Twitch di Multiplayer.it!

Tempo di maratona per le live Twitch di Multiplayer.it. Oggi 22 luglio 2021 i redattori affronteranno la sfida di arrivare vivi all'EA Play Live 2021, evento in cui Electronic Arts presenterà tutte le sue novità, mostrando per la prima volta il gameplay di FIFA 22.

Si comincia alle 10:00 con la Pausa Caffé, rubrica in cui i membri della redazione commentano i fatti del giorno, quindi alle 11:00 partirà la maratona vera e propria, con vari ospiti. Alle 16:00 ci sarà un intermezzo con Emanuele Gregori che giocherà dal vivo a New World, uno dei giochi del momento nonché nuovo fenomeno di Twitch.

Alle 18:00 si torna su Electronic Arts: Pierpaolo Greco e Francesco Serino faranno un preshow, cercando di capire cosa sarà presentato e i vari rumor eventualmente emersi nel frattempo. Alle 19:00 il dinamico duo rimarrà in live per commentare l'EA Play Live in diretta. Non mancheranno dibattiti post evento e cotillon. La giornata si chiuderà con Turbo Tekno e Death's Door, titolo indie di grande qualità che merita davvero di essere giocato.