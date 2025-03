Split Fiction non sarà disponibile su EA Play Pro al lancio, gli utenti si lamentano

Split Fiction non sarà disponibile su EA Play Pro al lancio, e gli abbonati al servizio si stanno lamentando della cosa sui forum di Electronic Arts, visto che si tratterebbe del primo caso di un gioco nuovo che non viene incluso nel catalogo della piattaforma.

In effetti la sottoscrizione a EA Play Pro, accessibile unicamente su PC, dovrebbe garantire la possibilità di "giocare gli ultimi titoli EA non appena vengono pubblicati, inclusi i contenuti relativi alle edizioni premium e deluxe", come recita il sito ufficiale del servizio.

Interrogato al riguardo, invece, uno dei community manager di Electronic Arts ha scritto che "al momento non è previsto che Split Fiction sia disponibile su EA Play Pro al lancio, ma stiamo valutando modi per offrire altri grandi giochi ai nostri membri."

Alcuni utenti sostengono che il titolo di Hazelight Studios sia il primo a non essere stato incluso nel catalogo di EA Play Pro dal day one, e che a fronte di questa inaspettata novità non rinnoveranno la sottoscrizione.