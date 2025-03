Astarion di Baldur's Gate 3 ora fa ufficialmente parte del canone di Dungeons & Dragons

Non ci sono stati comunicati ufficiali da parte di Hasbro o Wizards of the Coast in merito, ma una sua citazione è apparsa nel nuovo manuale dei mostri .

Un giusto riconoscimento

In precedenza Astarion aveva avuto un cameo nel manuale del giocatore, in cui appariva in difficoltà mentre subiva gli effetti dell'incantesimo Daylight, nocivo per i vampiri. Nel testo non veniva citato direttamente, quindi molti sollevarono i dubbi che potesse non essere lui. A confermare l'identità del personaggio fu il disegnatore David Astruga, che realizzò quell'immagine.

L'immagine in cui appare Astarion

Ora però il nostro vampiro preferito è stato citato direttamente in un libro ufficiale, dove possiamo leggere: "Darling, you are simply delicious... - Astarion, vampire spawn."

Pare quindi che la cura posta dagli scrittori di Larian Studios nel creare i personaggi di Baldur's Gate 3 sia stata in qualche modo riconosciuta. Non ci dispiacerebbe vederne altri entrare nel canone, come Lae'Zel, Karlach, o Shadowheart. Che in qualche modo lo siano già, vista la presenza di Astarion? Poco importa. Tutto quello che possiamo fare è giocare di nuovo a Baldur's Gate 3, che merita davvero.