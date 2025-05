Baldur's Gate 3 ha rimosso un dialogo importantissimo per la storia di Minthara: ecco perché

Per dire di più, però, dobbiamo svelare cosa diceva Minthara: non è da considerarsi spoiler visto che è stato eliminato, ma comunque proseguite a vostro rischio e pericolo.

Cosa diceva Minthara in Baldur's Gate 3

All'interno del gioco di ruolo di Larian, se si utilizza la magia per parlare con i morti su Minthara si poteva attivare un dialogo imprevisto: Minthara era incinta.

Prima che vi sorgano dubbi, no: non c'è alcuna missione dedicata a questa frase. Si tratta solo di una breve battuta (ma doppiata) che ci permette di avere un'idea di una versione del personaggio che chiaramente non esiste più nel videogioco. In breve, era un dialogo tagliato che non dovrebbe essere udibile in Baldur's Gate 3, ma un bug lo aveva reso attivabile.

L'Hotfix 31 appena pubblicato fa sì che tale dialogo non esista più, confermando in modo definitivo che Larian Studios non aveva intenzione di raccontare la storia della maternità di Minthara, almeno non nella versione attuale del videogioco.

