Electronic Arts dice basta ai lavori da remoto: i dipendenti temono per il proprio ruolo

Electronic Arts ha annunciato ai dipendenti che non permetterà più il lavoro a lavoro a distanza in modo permanente: la compagnia vuole che i dipendenti ritornino in ufficio.

In un'e-mail inviata oggi ai dipendenti e visionata da IGN USA, l'amministratore delegato di EA Andrew Wilson ha dichiarato che il lavoro di persona produce "un'energia cinetica che alimenta la creatività, l'innovazione e la connessione, spesso sfociando in scoperte inaspettate che portano a esperienze incredibili per i nostri giocatori".

Ha poi continuato spiegando che chi opta per il "lavoro ibrido" (un po' in ufficio e un po' a casa) dovrà fare un "minimo di tre giorni alla settimana nell'ufficio locale" e che i "ruoli fuori sede" saranno gradualmente eliminati.