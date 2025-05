Android XR diventa wearable: i primi occhiali in demo al Google I/O 2025

Google ha deciso di concludere The Android Show con un'anticipazione destinata a far parlare: Sameer Samat, a capo del progetto Android, ha mostrato per la prima volta un prototipo degli occhiali Android XR indossandoli sul palco. Il modello, dotato di una fotocamera ben visibile su una delle lenti, sarà disponibile per una demo pratica durante il Google I/O 2025, offrendo ai presenti un primo assaggio della nuova generazione di dispositivi smart.

Questi occhiali si distinguono da molti visori attuali per il loro design con lenti trasparenti, pensato per un utilizzo quotidiano sia all'aperto che al chiuso. Fino ad oggi, le prove erano state limitate a una ristretta cerchia di giornalisti e a qualche dimostrazione pubblica isolata. Al Google I/O, invece, per la prima volta sarà possibile testarli in massa.