Google accelera sul progetto Android XR con un accordo da 250 milioni di dollari con HTC

Google continua a puntare con decisione sullo sviluppo del suo ecosistema XR , annunciando un accordo strategico con HTC che prevede un investimento di 250 milioni di dollari. Come parte di questa operazione, un gruppo selezionato di ingegneri del team HTC VIVE si unirà a Google per accelerare lo sviluppo della piattaforma Android XR , rafforzando ulteriormente la collaborazione tra le due aziende nel settore della realtà aumentata e virtuale.

In base all'accordo, Google otterrà una licenza non esclusiva sulla proprietà intellettuale XR di HTC, mentre HTC manterrà il pieno controllo delle sue attuali linee di prodotto VIVE, come il VIVE Focus Vision. HTC ha ribadito che il proprio impegno nello sviluppo del settore XR rimane invariato , con l'obiettivo di garantire una maggiore efficienza operativa e flessibilità finanziaria. L'accordo, che dovrebbe concludersi entro il primo trimestre del 2025, non implica la vendita della divisione VIVE, ma apre la strada a ulteriori opportunità di collaborazione tra le due aziende.

L'accordo arriva in un momento cruciale, con il progetto Android XR di Google che ha già iniziato a prendere forma in collaborazione con Samsung e Qualcomm. Dopo l'anteprima del visore Samsung Project Moohan, presentato al Galaxy Unpacked 2025 , Google sembra determinata a competere con dispositivi come Apple Vision Pro. L'integrazione degli ingegneri HTC VIVE, con la loro comprovata esperienza nel settore, rappresenta un importante passo avanti per lo sviluppo di hardware e software dedicati alla piattaforma XR.

Google guarda al futuro con ambizione

Questo non è il primo caso di collaborazione tra Google e HTC. Già in passato, Google aveva acquisito dipendenti HTC per lo sviluppo dei propri dispositivi. Tuttavia, questa operazione segna un salto di qualità, sottolineando l'intenzione di Google di competere aggressivamente nel mercato XR. L'azienda prevede di utilizzare l'esperienza tecnica del team HTC per perfezionare le sue soluzioni, sia per i visori che per gli occhiali AR.

Il visore Android XR in azione

Con questa mossa, Google intende posizionarsi come uno dei principali attori nell'ecosistema XR, rafforzando la piattaforma Android XR in vista di un possibile lancio di nuovi dispositivi entro l'anno.