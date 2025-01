Project Moohan e occhiali AR: tutti i dettagli della collaborazione tra Samsung e Google

L'evento Galaxy Unpacked dello scorso 22 gennaio ha rappresentato per Samsung una grande occasione per la presentazione ufficiale della sua nuova serie di smartphone top di gamma Galaxy S25, che comprende al suo interno il modello base, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, oltre che l'inedito modello Galaxy S25, dalle dimensioni significativamente più compatte e ridotte. Oltre alla presentazione dei nuovi smartphone, l'evento ha visto come protagonista alcuni nuovi progetti derivati dalla collaborazione tra Samsung e Google, che vanno a comprendere nuovi occhiali per la realtà aumentata e il famoso progetto Project Moohan, il nuovo visore per realtà mista basato su uno specifico sistema operativo Android: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Project Moohan e occhiali AR: cosa sappiamo ad oggi Samsung e Google hanno infatti deciso di intraprendere una collaborazione per la realizzazione di un nuovo paio di occhiali per la realtà aumentata, che mireranno a promuovere ulteriormente lo sviluppo del nuovo sistema operativo Android XR, con un design compatto e meno ingombrante rispetto ai più classici visori. Project Moohan di Samsung, basato su Android XR Tale annuncio segue il precedente Project Moohan, vale a dire il visore per realtà mista basata sullo stesso sistema operativo Android XR, frutto della stretta collaborazione tra le due compagnie. Nello specifico, in base a quanto mostrato in occasione dell'evento Galaxy Unpacked, Project Moohan strizza decisamente l'occhiolino ad Apple Vision Pro in termini di design e di esperienza d'uso. Il visore prevede infatti un'iniziale calibrazione degli occhi, molto simile a quella presente sul recente visore di Apple: è possibile aprire app, ridimensionarle e posizionarle virtualmente all'interno della camera in cui ci si trova.