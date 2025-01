Xbox Store lancia una marea di sconti per il Capodanno Lunare su tanti giochi

Trovate la lista ufficiale dei giochi in sconto a questo indirizzo sul sito Xbox , ma la quantità di titoli presenti è talmente ampia che sarebbe alquanto complicato riportarla interamente, limitandoci qui a segnalare alcuni giochi particolarmente interessanti.

Al di là della strana ricorrenza astronomica, non c'è un tema particolare che lega tra loro gli sconti: si tratta infatti di un'iniziativa che attraversa in maniera trasversale l'intero catalogo di Xbox Store, con davvero una grande quantità di giochi a prezzo ridotto in questi giorni fino al 6 febbraio 2025 .

Microsoft ha lanciato un'altra iniziativa di sconti assortiti su Xbox Store in occasione del "Capodanno Lunare", che propone davvero una grande quantità di offerte su giochi Xbox One e Xbox Series X|S , compresi anche DLC ed edizioni speciali, per centinaia di titoli in promozione.

Qualche esempio fra gli sconti

Gli sconti per il Capodanno Lunare si affiancano peraltro ad altre offerte attualmente in corso, come quelle del Publisher Spotlight dedicate ai titoli Focus, Ubisoft e THQ Nordic.

Riportiamo dunque qui sotto alcune delle offerte particolarmente interessanti attualmente in corso su Xbox Store:

Call of Duty: Black Ops 6 Bundle cross-gen - 55,99€

Dragon Age: The Veilguard - 47,99€

Star Wars Outlaws - 47,99€

Alan Wake 2 Deluxe Edition - 39,99€

EA Sports FC 25 Ultimate Edition - 43,99€

Senua's Saga: Hellblade 2 - 34,99€

Age of Empires IV: Anniversary Edition - 19,99€

Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition - 11,99€

Assetto Corsa Competizione - 11,99€

Persona 5 Royal - 23,99€

Death Stranding: Director's Cut - 19,99€

Si tratta solo di alcuni esempi e vi rimandiamo all'elenco completo per avere un'idea più precisa, ma ci sono davvero tante occasioni da non perdere in questa iniziativa.

Da notare che questi sconti tendono a incentrarsi sulle edizioni speciali e i DLC, cosa che fa emergere situazioni peculiari come il fatto che la Deluxe Edition di Assassin's Creed Mirage venga a costare meno dell'edizione standard in questa occasione, per esempio.