Google Maps: Spotify e YouTube Music stanno lentamente tornando nell'app per Android

In realtà, come ha confermato Google, si è trattato soltanto di un bug temporaneo . Dopo alcune segnalazioni e una rapida verifica, l'azienda ha annunciato di essere al lavoro su una soluzione, che ora è in fase di distribuzione agli utenti Android.

Il bug di Google Maps per Android

I controlli multimediali in Google Maps rappresentano una funzione apprezzata da chi utilizza l'app per la navigazione durante l'ascolto di musica o podcast. La loro improvvisa scomparsa ha generato un certo disorientamento, soprattutto tra gli utenti abituali. Tuttavia il malfunzionamento non era legato a un aggiornamento dell'app, bensì a una modifica lato server.

Il ritorno dei controlli multimediali di Google Maps documentato da Android Police

Secondo quanto riportato da Android Police, la correzione è già in distribuzione. Poiché si tratta di un aggiornamento lato server, il ripristino della funzionalità dovrebbe avvenire anche senza installare nuove versioni dell'app. Le impostazioni relative ai controlli multimediali non sono cambiate. Chi desidera gestire manualmente l'attivazione può farlo accedendo a Impostazioni > Navigazione > Mostra controlli di riproduzione multimediale e selezionando l'app audio predefinita.

Va però segnalato che, pur essendo stata ripristinata la funzione principale, potrebbero esserci lievi cambiamenti nell'interfaccia. In alcuni casi, i pulsanti di play, pausa e avanzamento non compaiono subito nella parte inferiore della schermata di navigazione. Potrebbe essere necessario toccare o scorrere verso l'alto il riquadro della navigazione per visualizzarli. È interessante notare che il bug non ha avuto alcun impatto sulla versione iOS dell'app. Il problema ha riguardato esclusivamente i dispositivi Android, dove ora però la funzionalità è stata gradualmente ripristinata.

Voi avevate notato il bug? E ora la vostra applicazione è tornata alla normalità? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.