Google Maps su Android perde i controlli musicali: rimosso l’accesso a YouTube Music e Spotify

La rimozione dei controlli musicali da Google Maps

Fino a poco tempo fa, l'assenza della modalità di guida dell'Assistente era in parte compensata dalla presenza di un'opzione nelle impostazioni di navigazione che permetteva di mostrare i controlli multimediali. Attivando questa funzione, l'interfaccia di Maps si arricchiva con una barra estesa nella parte inferiore dello schermo, contenente copertina dell'album, titolo del brano e nome dell'artista, oltre ai comandi di pausa, riproduzione e skip. Un tocco sul pulsante "Sfoglia" offriva nove suggerimenti musicali per cambiare traccia rapidamente, mentre un collegamento diretto apriva l'app musicale selezionata, come YouTube Music.

Le precedenti impostazioni di navigazione di Maps, a sinistra, a confronto con le nuove, a destra

Questa integrazione, pur parziale, rendeva più semplice la gestione dell'audio durante la guida, evitando distrazioni e passaggi tra applicazioni diverse. Anche se la barra interferiva lievemente con la porzione inferiore del tasto "Segnala", il suo utilizzo restava comunque possibile. Un compromesso funzionale, adottato da molti utenti, soprattutto dopo l'abbandono del Driving Mode ufficiale.

Tuttavia, a partire dalle versioni 25.28 (stabile) e 25.29 (beta) di Google Maps, distribuite negli ultimi giorni, i controlli multimediali sembrano essere stati completamente rimossi. Nelle impostazioni di navigazione non compaiono più né l'opzione per mostrare i comandi musicali né la scelta dell'app predefinita per la riproduzione. La modifica non è stata accompagnata da alcun annuncio ufficiale da parte di Google, e non è chiaro se si tratti di una decisione intenzionale o di un errore temporaneo. È interessante notare che la funzione risulta ancora disponibile su iOS, suggerendo che l'eliminazione potrebbe riguardare solo la versione Android dell'app.

Voi che cosa ne pensate? Usavate i controlli musicali su Maps? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto arrivano nuovi leak su specifiche, prezzi e funzioni per il fitness di Google Pixel Watch 4.