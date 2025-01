Un nuovo gioco sugli Avengers potrebbe essere in sviluppo, scollegato da quello Square Enix

Al di là di questo, non è stato riferito praticamente nient'altro, dunque non sono emersi team di sviluppo, publisher e piattaforme di riferimento, solo il fatto che un nuovo titolo degli Avengers sarebbe in sviluppo da qualche parte.

Si tratta ovviamente di una voce di corridoio che al momento non può essere verificata, ma Richtman è un personaggio piuttosto noto nell'ambito, che sembra avere qualche possibile collegamento con l'industria videoludica, pertanto prendiamo in considerazione anche questa informazione come potenzialmente verosimile.

L' insider Daniel Richtman ha riferito che c'è un nuovo gioco degli Avengers in sviluppo , qualcosa che tuttavia non è collegata al titolo precedentemente uscito da parte di Crystal Dynamics e Square Enix e rappresenterebbe dunque una produzione totalmente nuova.

Nulla a che fare con Marvel's Avengers di Square Enix

Il fatto che il nuovo gioco non sia collegato a Marvel's Avengers di Square Enix sarebbe una conseguenza alquanto logico di come quest'ultimo è andato: accolto in maniera controversa, il live service di Crystal Dynamics non è mai riuscito a convincere in pieno e decollare.

È peraltro probabile che il publisher non abbia intenzione di continuare a sfruttare il franchise, e il distacco del team di sviluppo dalla compagnia nipponica dovrebbe aver definitivamente chiuso la questione.

D'altra parte, il grande successo di Marvel Rivals sta dimostrando che il brand è ancora in salute e dotato di grande potenziale anche in ambito videoludico, dunque non è affatto assurdo che qualche team e publisher abbia intenzione di tentare nuovamente la fortuna con un gioco ufficiale sul franchise.

A questo punto attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.