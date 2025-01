Google modifica i risultati di ricerca mobile eliminando i "breadcrumbs" dagli URL

Le ragioni dietro il cambiamento

Secondo Google, la scelta di rimuovere i breadcrumbs è stata motivata dalla difficoltà di adattare queste informazioni ai display più piccoli dei dispositivi mobili. Su schermi ridotti, come quello di un iPhone Mini o di smartphone compatti, i breadcrumbs spesso risultavano tagliati, perdendo la loro utilità. Rimuovendoli, Google spera di offrire risultati di ricerca più puliti e facilmente leggibili.

Un esempio di breadcrumbs

Tuttavia, questa decisione interessa anche dispositivi con display più ampi, come tablet o smartphone moderni con schermi grandi, dove lo spazio disponibile potrebbe essere sufficiente per mantenere i dettagli gerarchici. Questo potrebbe rappresentare una perdita per chi fa affidamento sui breadcrumbs per comprendere rapidamente il contesto di una pagina all'interno di un sito web complesso.

I breadcrumbs non erano solo un dettaglio estetico, ma una funzionalità utile per molti utenti che volevano esplorare sezioni specifiche di un sito senza dover aprire ogni risultato. Con la loro rimozione, gli utenti mobili potrebbero dover investire più tempo per navigare nei siti e capire dove si trovano all'interno della struttura complessiva.