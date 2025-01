Xbox Series X|S ricevono un nuovo update che rimuove i limiti di capacità per i drive esterni

Questa funzione al momento è disponibile solo per i membri del programma Xbox Insiders, in particolare per i membri che si trovano al livello Alpha Skip-Ahead , ma verrà successivamente estesa al pubblico nelle prossime settimane con un update ufficiale rivolto a tutti.

Un nuovo aggiornamento è in arrivo per Xbox Series X|S , che ha come elemento principale il fatto di rimuovere i limiti di capacità che erano imposti sui drive esterni in precedenza, consentendo così di espandere lo spazio di archiviazioni in maniera indefinita, o quasi.

Presto in arrivo per tutti

"Stiamo abilitando il supporto per le unità USB esterne di dimensioni superiori a 16 TB, in modo che possiate essere sicuri che i vostri giochi preferiti siano sempre pronti per l'uso", ha spiegato Microsoft in un post sul blog.

Un hard drive Seagate ufficiale Xbox

"Le nuove unità di dimensioni superiori a 16 TB saranno formattate con partizioni multiple per utilizzare tutto lo spazio disponibile per giochi e app. Appariranno come dispositivi multipli nell'elenco dei dispositivi di archiviazione".

Bisogna notare che si tratta di un aggiornamento riguardante i drive esterni che si collegano a Xbox Series X|S via USB, dunque non si parla delle schede di memoria proprietarie tipo NVME SSD, che non raggiungono ancora tali capacità (e possiamo solo immaginare quanto potrebbero costare, nel caso ci arrivino).

In ogni caso, un aumento di spazio anche per i drive esterni via USB può risultare particolarmente utile per utilizzare i giochi di generazioni precedenti non ottimizzati per Xbox Series X|S o altri materiali multimediali, nonché per spostare alla bisogna anche i titoli di nuova generazione da un archivio all'altro senza dover cancellare e riscaricare ogni volta.