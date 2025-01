Assassin's Creed Shadows “non avrà punti d'interesse ogni 50 metri” al contrario dei precedenti giochi

Assassin's Creed Shadows avrà paesaggi più aperti e naturali

"Quando vai a fare degli studi sul posto, c'è sempre qualcosa che, anche se hai guardato tutti i libri, i film, tutto, dici "oh cavolo, è sorprendente'", spiega Dumont. "I castelli giapponesi sono grandi - porca miseria, quando ci vai, è come se ti dicessi "non me l'aspettavo". Quindi abbiamo dovuto adattarci per capire che avevamo bisogno di una maggiore fedeltà".

Uno scorcio del Giappone di Assassin's Creed Shadows in un artwork ufficiale

Per riuscire a ricreare un Giappone feudale credibile e fedele all'originale, gli sviluppatori hanno scelto un approccio "che non è in scala 1:1", ma che "dia l'impressione che quei grandi castelli esistano in quell'ecosistema".

Di conseguenza, "i tempi per gli spostamenti sono un po' diversi: non c'è un punto di interesse seguito immediatamente da un altro punto di interesse, ogni 50 metri. C'è un paesaggio più aperto e naturale che richiede un po' più di tempo per arrivare a destinazione, ma quando si arriva in un posto questo ha molto di più da offrire", ha detto Dumont.

"La scala di grandezza è cambiata rispetto a Odyssey e a ciò che avevamo fatto in precedenza, e abbiamo messo un'incredibile attenzione ai dettagli dell'ambiente, in modo da creare un'esperienza di gioco incredibile".

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Shadows sarà disponibile dal 20 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Ieri abbiamo pubblicato sulle nostre pagine le nostre impressioni dopo aver provato per quattro ore il nuovo capitolo della serie Ubisoft e abbiamo visto un nuovo trailer della storia.