Assassin’s Creed Shadows, abbiamo giocato 4 ore al nuovo titolo Ubisoft ambientato in Giappone

Quattro ore più tardi, dopo aver esplorato le premesse di questa vicenda di vendetta ambientata in uno dei periodi più affascinanti della storia giapponese, ci siamo fatti un'idea piuttosto chiara di come tira il vento per le strade battute da Yasuke, ex schiavo e ora samurai (o ikkitousen, una questione ancora aperta ), e Naoe, shinobi, erede degli assassini.

Nella scena del film, Toshiro Mifune, con una finta e una furia senza pari, riesce a liberarsi dei suoi nemici e a ristabilire la pace nel villaggio. È il più classico degli showdown tra eroe e antagonisti e termina con un eccezionale sfoggio di tecnica da parte del samurai protagonista. Non è solo la sua spada a essere imbattibile, ma anche il suo cuore, la sua voglia di sopravvivere . È proprio augurandoci di trovare questa stessa forza che ci siamo approcciati ad Assassin's Creed Shadows, credendo nel suo cuore saldo e nella furia capace di ribaltare una situazione non facile.

Attorno ad Assassin's Creed Shadows si respira quell'atmosfera polverosa che accompagna l'immortale camminata di Sanjuro nel capolavoro di Akira Kurosawa, La sfida del samurai. Non sono solo l'epica del duello a colpi di katana e l'ambientazione giapponese del nuovo capitolo di una delle saghe più celebri del mondo dei videogiochi a combaciare, ma anche la gravitas del momento: il samurai interpretato da Toshiro Mifune è alla resa dei conti, nel momento decisivo che stabilirà se la sua fine sarà in una pozza di sangue in un posto dimenticato da Dio, oppure se, nell'estasi della battaglia, riuscirà ancora una volta a salvarsi da una situazione disperata . Assassin's Creed Shadows richiama un po' quell'ultima scena di un capolavoro del cinema: uno scontro importante, contro ogni pronostico. Con la katana. In Giappone.

Due anime, due storie

Assassin's Creed Shadows è ambientato alla fine del periodo Sengoku, nel pieno dell'Azuchi-Momoyama, uno dei momenti di maggiore trasformazione per il Giappone, collocato grosso modo tra la fine del 1500 e i primi anni del 1600. Il nome di questo periodo deriva da due castelli appartenenti a due dei personaggi più importanti della storia giapponese: Toyotomi Hideyoshi e Oda Nobunaga. Nobunaga è uno degli elementi principali dell'incipit del gioco; l'altro sono i portoghesi e, più in particolare, i missionari cristiani che, dopo l'arrivo di Francesco Saverio, il primo prete a sbarcare in Giappone, iniziarono a diffondere la loro fede in tutto il paese. Molti nativi, specialmente tra i contadini e i più poveri, furono attratti dal cristianesimo, una dottrina che prometteva loro, nel regno dei cieli, una posizione persino superiore a quella dei daimyo, i signori feudali. I portoghesi, o meglio i cristiani, giocano un ruolo cruciale in questa storia, perché è con loro che arriva Diogo, che poi passerà alla storia come Yasuke.

Iniziamo la nostra prova proprio nei panni di questo schiavo al servizio del gesuita italiano Alessandro Valignano. Niente più che una guardia del corpo, segue in silenzio due padri che hanno chiesto udienza a Lord Nobunaga. Diogo è una figura decisamente insolita nel Giappone della fine del XVI secolo. Camminando nei suoi panni per le strade che conducono al palazzo, o anche più tardi, quando sarà ormai accettato come un membro fatto e finito della comunità, la gente comune lo osserva con curiosità - quando va bene - ma, per la maggior parte del tempo, con timore. Torreggia su chiunque abbia davanti a sé, più alto, più grosso, quasi minaccioso nelle sue movenze, che risultano sorprendentemente agili per un uomo della sua stazza. È inevitabile che sia lui ad attirare l'attenzione di Nobunaga San, che liquida rapidamente i due preti e, in cambio del permesso di professare liberamente il cristianesimo nei suoi territori, chiede la proprietà di Diogo.

Sei mesi più tardi, Diogo è diventato Yasuke, un samurai al servizio del suo signore Nobunaga. La sua forza e il suo ardore vengono impiegati dal daimyo per conquistare la provincia di Iga, e noi abbiamo per la prima volta la possibilità di utilizzare le sue abilità in battaglia. Yasuke è, come lo definisce Nobunaga stesso, un "one man army", ovvero un uomo che vale quanto un intero esercito. La sua possanza fisica gli conferisce un vantaggio incommensurabile nei confronti corpo a corpo con altri samurai, shinobi, banditi o chiunque si trovi davanti.

Nobunaga e Yasuke arrivano a cavallo nella provincia di Iga, pronti a metterla a ferro e fuoco

È la prima occasione per provare un sistema di combattimento che richiama in maniera evidente quello degli altri Assassin's Creed, ma con alcune variazioni interessanti. È possibile parare i colpi degli avversari, segnalati da una scintilla azzurra sulla lama, per poi procedere con un contrattacco. A volte, gli attacchi fanno parte di una combo che va interamente bloccata prima di rispondere. Altre volte, il colpo è impossibile da parare (succede più spesso con Naoe che con Yasuke, a dire il vero, ma su questo torneremo) e va esclusivamente schivato. Con un'arma in mano, Yasuke è un portento: può caricare qualsiasi attacco di una combo per spezzare la guardia nemica o infliggere un colpo mortale. In questi casi, si esibisce in esecuzioni spettacolari, sollevando l'avversario di peso e sballottandolo come fosse una bambola di pezza. Inoltre, le sue abilità gli permettono di calciare via i nemici, facendoli volare per metri. Non è difficile capire perché Nobunaga l'abbia voluto al suo fianco.

Nella provincia di Iga, a cercare di resistere all'assalto di Nobunaga, ci sono anche Naoe e suo padre. Un po' come nel film Rashomon, sempre di Kurosawa, il nostro punto di vista cambia improvvisamente, e ci troviamo a osservare la situazione dalla parte degli oppressi. Naoe è una shinobi con una missione: impedire che Nobunaga metta le mani su uno scrigno che suo padre ha giurato di proteggere a costo della vita. I primi momenti nei panni di Naoe, dopo l'uragano di energia chiamato Yasuke, sono stranianti. Naoe deve evitare a tutti i costi lo scontro diretto: le sue armi non riescono a penetrare le armature avversarie, e il suo peso, la sua statura e la sua forza non le consentono di incassare più di pochi colpi prima di finire a terra, morta.

Naoe utilizza il rampino per raggiungere dei luoghi altrimenti inaccessibili e da lì pianificare l'attacco

Per questo motivo Naoe si è addestrata a essere un'ombra. In lei ritroviamo tutte le abilità che caratterizzano gli assassini degli altri capitoli: l'occhio dell'aquila, la lama celata e le eccezionali capacità di arrampicata. A queste si aggiungono alcune abilità del tutto nuove: Naoe può lanciare un rampino per raggiungere i tetti più lontani o per aggrapparsi ai rami degli alberi. Oppure può stendersi a terra e appiattirsi contro il suolo, diventando quasi invisibile. In più, ha accesso a tutta una serie di strumenti tattici, come shuriken, kunai e bombe fumogene. Quello in cui pecca è l'esperienza, dovuta alla sua giovane età. E così, nonostante il suo coraggio, il prologo si conclude con un intenso colpo di scena che la vede protagonista e che getta le basi della sua vendetta.