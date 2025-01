La pagina giapponese di Assassin's Creed Shadows su Steam ha modificato una caratteristica di Yasuke

Sebbene sia un cambiamento di scarsa rilevanza, potrebbe derivare dalle critiche ricevute da Ubisoft per questo aspetto , visto che alcuni utenti, sia nipponici che non, avevano sollevato una notevole polemica sull'effettivo status di samurai di Yasuke.

È qualcosa che può facilmente sfuggire, ma di fatto in tutta la pagina non viene mai menzionato il termine "samurai" per quanto riguarda Yasuke, il quale ora viene indicato con l'appellativo "Ikki tousen", che è una definizione piuttosto generica usata per presentare un combattente particolarmente forte.

Una risposta alle polemiche?

Nella descrizione del gioco e anche in altri elementi testuali della pagina nipponica di Assassin's Creed Shadows su Steam, Yasuke viene dunque introdotto dal termine "Ikki tousen", a differenza di prima in cui veniva definito chiaramente "samurai", così come avviene ancora - almeno per il momento - nelle pagine occidentali.

Una delle modifiche effettuate alla pagina Steam di Assassin's Creed Shadows

"Ikki tousen" può essere tradotto come "uomo potente in grado di sconfiggere mille cavalieri".

È una definizione classicheggiante, che rientra in alcuni testi storici e mitologici ed è utilizzata, per esempio, anche per descrivere il personaggio di Lu Bu in Romance of the Three Kingdom, dunque rientra facilmente nel lore, ma è curioso il fatto che vada completamente a soppiantare il termine "samurai".

Quest'ultimo era stato al centro di una polemica in cui vari utenti, anche giapponesi, avevano criticato Ubisoft di scarsa aderenza al materiale storico in quanto Yasuke non sarebbe stato propriamente un samurai come classificazione sociale, anche se la questione è dibattuta.

Un cambiamento del genere potrebbe indicare un altro passo effettuato da Ubisoft per andare incontro agli utenti più polemici nei confronti di Assassin's Creed Shadows, e quantomeno indica abbastanza chiaramente come il gioco stia effettuando un percorso piuttosto complesso anche a causa della scelta particolare del suo protagonista.

Nonostante Yasuke sia stato un personaggio storicamente reale, come testimoniano vari documenti, l'idea di un samurai africano evidentemente non viene accettata facilmente da una parte dell'utenza videoludica. Nel frattempo, abbiamo visto che Assassin's Creed Shadows è stato nuovamente rinviato a marzo, ed è stata svelata la sua prima espansione.