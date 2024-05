Assassin's Creed Shadows: giocatori accusano: Yasuke non era un samurai, ma una storica li smentisce

Alcuni giocatori hanno deciso di dichiarare guerra ad Assassin's Creed Shadows perché Yasuke, uno dei due personaggi principali, è un samurai nero. Pur sapendo che si tratta di un personaggio storico, molti non hanno accettato la scelta fatta dagli sviluppatori dichiarandola inverosimile e affermando che in realtà non era una vero samurai, secondo loro un titolo nobiliare, ma solo un servitore. Insomma, ci troveremmo di fronte al solito complotto woke per rendere più inclusiva un'opera di finzione forzando la storia (cosa del resto mai fatta in passato dagli Assassin's Creed... come dimenticare l'accuratezza della figura di Leonardo Da Vinci, tanto per fare un esempio?).

Un'appassionata di storia giapponese, in particolare quella medievale, @Sallymander40k, è però intervenuta su X spiegando che queste persone si sbagliano di grosso e che quanto affermano è semplicemente falso e frutto di ignoranza. La nostra ha spiegato in diversi post, pubblicando anche dei documenti esplicativi, che i servitori personali come Yasuke erano dei samurai a tutti gli effetti, nell'epoca in cui lo stesso visse.