Ghost of Tsushima è primo su Steam con quasi 60.000 giocatori contemporanei

Insomma, da questi numeri pare che Ghost of Tsushima fosse un titolo particolarmente atteso dall'utenza di Steam, nonostante siano passati ben quattro anni dal suo debutto su PS4. Tanto che verrebbe da chiedersi a quali risultati avrebbe potuto ambire il titolo con un lancio in simultanea su PlayStation e PC.

Per l'esattezza al momento SteamDB segnala 57.934 giocatori attivi, un risultato che pone Ghost of Tsushima tra i 5 giochi PlayStation con più giocatori al lancio . I numeri, infatti, non sono molto lontani dai picchi massimi registrati da God of War (73.529), Marvel's Spider-Man Remastered (66.436), mentre sono superiori a quelli di Horizon Zero Dawn (56.557) e Forbidden West (40.462). Inoltre, considerando che il weekend è alle porte, è probabile che la conta degli utenti simultanei potrebbe lievitare ulteriormente nei prossimi giorni.

Ghost of Tushisma: Director's Cut è disponibile su PC da poche ore e, come segnalato su X da @Okami13, la conversione del titolo di Sucker Punch e Sony è già schizzata al primo posto della classifica di vendite globale di Steam , con quasi 60.000 utenti contemporanei nel momento in cui scriviamo.

Le caratteristiche di Ghost of Tsushima su PC

Ghost of Tsushima: Director's Cut include sia il gioco base che l'espansione Iki Island e la modalità multigiocatore cooperativa Leggende. Rispetto alla versione console PS4 e PS5 uscite nel 2020 e 2021, troveremo una serie di novità, come framerate sbloccato, opzioni grafiche avanzate, comandi personalizzati e nuove funzionalità.

Il gioco è compatibile con le maggiori tecnologie di upscaling, ovvero NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 e Intel XeSS, nonché DLAA e FS3 Native AA per una qualità dell'immagine superiore.

Inoltre sono disponibili risoluzioni per i monitor ultrawide 21:9 e 32:9 e persino per i setup da 48:9 con tre schermi. Chiaramente ci sarà anche il supporto completo per i controller, incluse le funzionalità caratteristiche del DualSense di PS5, in particolare il feedback aptico e i griletti adattivi.

Per quanto riguarda le qualità del gioco in sé, vi rimandiamo alla nostra recensione della prima versione di Ghost of Tsushima, in attesa di una disamina approfondita della conversione per PC.