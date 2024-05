XDefiant: il trailer di lancio ci ricorda l'arrivo imminente

Il trailer di suo è una collezione di sequenze di gioco , che mostrano anche alcune delle armi che potremo impugnare durante il gameplay, come un lanciafiamme, mitragliatrici, fucili vari, pistole e quant'altro. Ci sono anche dei riferimenti ad alcune delle serie di Ubisoft usate per lo scenario, come quella Watch Dogs o quella Splinter Cell. Insomma, potrebbe rivelarsi un titolo più interessante di quanto si pensi. Quantomeno la speranza generale è questa.

Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio dello sparatutto arena in prima persona XDefiant , distribuito come free-to-play e in arrivo il 21 maggio dopo anni di rinvii. Pronti a competere in scontri frenetici contro amici e nemici? Anche di altre piattaforme, volendo, visto che ci sarà da subito il cross-play, che consentirà di giocare con i possessori di tutte le piattaforme: PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Tante armi e mappe

Ce la farà XDefiant sul mercato attuale?

Come in ogni sparatutto arena che si rispetti, anche in XDefiant avrete a disposizione un vasto arsenale di armi, accessori e dispositivi che vi aiuteranno a migliorare il vostro stile di gioco.

Come accennato, le fazioni che fanno parte del gioco sono tutte tratte dalle proprietà intellettuali più iconiche di Ubisoft e rappresentano varie classi, ciascuna con abilità e Ultra uniche. Ci sarà quindi ampia scelta per formare squadre di sei giocatori. Inoltre viene garantita la possibilità di cambiare fazione durante la partita, in modo da adattare la propria strategia alla situazione.

Al lancio, XDefiant darà accesso a quattordici mappe diverse per varie modalità di gioco, come Controllo di Zona, Scorta, Occupazione e altre ancora. Si potrà partecipare a partite casuali o classificate. Inoltre non mancheranno le ormai classiche stagioni, che introdurranno sempre nuovi contenuti.