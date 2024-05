Undisputed: annunciata la data di uscita su PS5, Xbox e PC del simulatore di boxe

Plaion e gli sviluppatori di Steel City Interactive hanno annunciato che presto Undisputed lascerà l'accesso anticipato e debutterà nella sua versione completa. Il lancio è in programma per l'11 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. La novità è stata accompagnata da un trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Undisputed è un simulatore di boxe realizzato da Steel City Interactive, che ha portato avanti lo sviluppo concentrando gli sforzi per realizzare un'esperienza quanto più realistica e appagante possibile. Per questo motivo gli sviluppatori hanno realizzato oltre 60 pugni differenti e strumenti difensivi, nonché una meccanica di footwork rivoluzionaria e un sistema realistico per i danni dinamici e la deformazione facciale.

Il gioco al lancio includerà ben 70 pugili su licenza, tra cui Tyson Fury, Oleksandr Usyk, Canelo Alvarez, Katie Taylor e Roy Jones Jr. Sarà anche possibile creare personaggi tramite un editor, personalizzandone aspetto, acconciatura, abbigliamento, stile di combattimento e peso (che chiaramente determina la classe in cui andrà a competere). Dopo il lancio arriveranno una serie di contenuti gratuiti e a pagamento che introduranno ulteriori atelti, indumenti e location.