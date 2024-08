Undisputed presenta Shawn Porter con un trailer, sarà uno dei pugili disponibili

Appena inserito nella Nevada Boxing Hall of Fame, Porter è stato due volte campione del mondo dei pesi welter , ha partecipato alle competizioni dal 2009 al 2021 e si è fatto un nome grazie al suo stile di combattimento, particolarmente aggressivo, e per la frequenza degli incontri.

Un'esperienza promettente

Disponibile in accesso anticipato già dal gennaio dello scorso anno, Undisputed raggiungerà la sua forma finale a ottobre, come detto, in concomitanza con il lancio su PS5 e Xbox Series X|S: sarà un grande ritorno per la boxe su console.

Tornando a Porter, la sua introduzione nella Nevada Boxing Hall of Fame rappresenta un traguardo di grande rilevanza, visto che questa associazione punta a preservare l'importanza storica del pugilato in Nevada, riconoscendo il valore degli atleti e i risultati che hanno ottenuto.

Avete letto il nostro provato di Undisputed?