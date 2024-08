La demo del remake del primo Fallout in Fallout 4 è disponibile

Questo è un anno veramente d'oro per i fan di Fallout. Di giochi nuovi non se ne sono visti, ma è stata lanciata la serie TV, con grande successo, e sono state pubblicate alcune mod di grande spessore, come la recente Fallout: London o questa Fallout Vault 13 . Di quest'ultima, in realtà, è disponibile solo la demo , ma si tratta comunque di un progetto interessantissimo, visto che è il remake del primo capitolo della serie.

Una demo attesa

Di Fallout Vault 13 avevamo parlato giusto ieri. Le ultime notizie parlavano dell'arrivo della demo, ma in data ancora da destinarsi, per quanto molto vicina. Bene, era DAVVERO vicina, visto che è stata pubblicata circa 24 ore dopo. Il team di sviluppo, Fallout Vault 13 Development Team, ha specificato che la demo è "un'anteprima ad accesso anticipato per raccogliere feedback dai giocatori".

"Nella demo," hanno spiegato, "potrete esplorare una versione completa di The Inyo, la prima delle cinque zone open-world che saranno presenti nella versione finale della mod. Potrete iniziare il viaggio di Fallout, rivisitare diverse location del gioco originale (Vault 13, Vault 15, Shady Sands, la Khan Base) ed esplorare tutto ciò che c'è in mezzo."

La demo ha qualche mancanza, come quella del doppiaggio, ma sarà tutto sistemato nel corso dello sviluppo. Presente anche un bug noto che rischia di far sparire il personaggio nell'editor. Basta seguire le istruzioni fornite dai modder per rimediare.

Uno dei luoghi ricreati in 3D

Per scaricare la demo di Fallout Vault 13 non vi resta che andare su Nexus Mods. Come per Fallout: London, dovete avere la versione 1.10.163 di Fallout 4, quella precedente all'aggiornamento per la generazione attuale. Per eseguire il downgrade potete usare i tool "Simple Fallout 4 Downgrader" o "Fallout 4 Downgrader". Inoltre dovete cancellare i contenuti del Creation Club, nonché installare l'immancabile Fallout 4 Script Extender (F4SE).

Nemmeno a dirlo, Fallout Vault 13 è compatibile soltanto con la versione PC di Fallout 4.