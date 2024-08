Warhammer 40.000: Space Marine 2 mostra le classi Tactical e Sniper con un trailer

Le classi Tactical e Sniper di Warhammer 40.000: Space Marine 2 sono state presentate da Saber Interactive con un trailer in cui i personaggi di Valius e Scipius vengono analizzati sul piano delle caratteristiche, dell'equipaggiamento e delle abilità.

La classe Tactical di Valius è dotata di diverse armi per gli attacchi dalla distanza, nonché di uno scanner che non solo identifica i nemici ma li rende anche più vulnerabili ai nostri colpi, amplificando dunque l'efficacia delle bocche da fuoco per alcuni secondi.

La classe Sniper di Scipius è invece equipaggiata con un potente fucile da cecchino che consente allo Space Marine di mettere a segno colpi da lontano con sorprendente precisione, mentre un dispositivo di mimetizzazione permette a Scipius di arrivare alle spalle dei nemici o curare i compagni senza essere visto.