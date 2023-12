Warhammer 40.000: Space Marine 2, data d'uscita annunciata con un trailer ai TGA 2023

Warhammer 40.000: Space Marine 2 era presente ai The Game Awards 2023 con un nuovo trailer e soprattutto una data d'uscita, che ha annunciato il gioco in arrivo per il 9 settembre 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il gioco porta avanti quanto visto già nel primo capitolo di questa sotto-serie incentrata sul celebre franchise di Games Workshop.