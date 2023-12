Light No Fire è il nuovo gioco di Hello Games, un vero open world: ecco il trailer

Light No Fire è il nuovo gioco di Hello Games, gli autori di No Man's Sky, che lo hanno annunciato sul palco dei The Game Awards 2023 presentandolo con uno spettacolare trailer ma senza data di uscita né piattaforme di riferimento.

Dopo aver celebrato i dieci anni di No Man's Sky, che ha avuto il suo più grande mese con il lancio di Starfield, Sean Murray ha detto che per questo progetto il team si è posto un obiettivo ancora più ambizioso.

Light No Fire è infatti un vero open world a base fantasy, con vere montagne, veri continenti e una ricchezza straordinaria che potremo sperimentare da soli o insieme agli amici in multiplayer.