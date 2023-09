No Man's Sky ha avuto il suo 'più grande mese da anni', proprio con il lancio di Starfield

No Man's Sky ha una lunga storia affascinante: partito con enormi aspettative, il gioco di Hello Games ha deluso al lancio ma ha poi saputo recuperare terreno in maniera epica, diventando negli anni una delle migliori simulazioni spaziali con elementi survival, dunque il suo successo non dipende sicuramente da nessun fattore esterno alla capacità del suo team di sviluppo, ma è curioso notare come abbia registrato il suo "miglior mese in anni" proprio in corrispondenza del lancio di Starfield.

I paragoni tra i due giochi si sprecano ormai da anni: nonostante si tratti di titoli profondamente diversi, in molti hanno voluto mettere sullo stesso piano Starfield e No Man's Sky, spesso per attaccare il gioco Bethesda e in linea di massima quasi sempre a sproposito. Tuttavia, è indubbio che i due titoli condividano diversi aspetti, essendo entrambi basati sull'esplorazione di spazio e pianeti.

Per questo motivo, non è escluso che questo ritorno di fiamma per No Man's Sky possa essere stato guidato, magari parzialmente e indirettamente, dall'attenzione mediatica su Starfield.