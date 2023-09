Still Wakes the Deep, un video dietro le quinte del primo trailer

Annunciato durante l'ultimo Xbox Games Showcase, Still Wakes the Deep ci condurrà infatti a bordo di una piattaforma petrolifera collocata nelle acque del Mare del Nord, quando una tempesta travolge improvvisamente la struttura.

IGN ha pubblicato un video dietro le quinte dedicato al primo trailer di Still Wakes the Deep , in cui gli sviluppatori di The Chinese Room parlano delle sequenze mostrate e, in generale, dell'ambientazione che hanno scelto per questa interessante avventura horror.

Un team di talento

Autori di due "walking simulator" di grande spessore, come Dear Esther ed Everybody's Gone to the Rapture, gli sviluppatori di The Chinese Room sanno senz'altro come raccontare una storia, ma di recente non hanno disdegnato altri tipi di esperienze.

Dopo aver realizzato il non riuscitissimo platform adventure Little Orpheus, lo studio inglese è infatti stato annunciato al PAX West 2023 come nuovo responsabile per lo sviluppo di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.