Still Wakes the Deep annunciato con un trailer, su Xbox Game Pass dal day one

Still Wakes the Deep è la nuova avventura sviluppata da The Chinese Room, in arrivo all'inizio del 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S: come rivela il trailer dell'Xbox Games Showcase, il gioco sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one.

"Sei un operaio in servizio su una piattaforma petrolifera nelle gelide e oscure acque del Mare del Nord e una tempesta ha travolto la struttura", spiega la sinossi di Still Wakes the Deep. "Le linee di comunicazione sono state interrotte e ogni via d'uscita è ormai inaccessibile. Hai una sola possibilità: scoprire l'orrore che si è impadronito della piattaforma e affrontarlo."

"Cerca i membri del tuo equipaggio e aiutali a sopravvivere. Corri, arrampicati e nuota attraverso corridoi reclamati dalle acque e ponti esterni vessati da forti tempeste. Affronta una minaccia spaventosa. E prega affinché, un giorno, riuscirai a tornare dalla tua famiglia."

"Grazie alla sua grande esperienza nel campo della scrittura, dell'audio e della recitazione, The Chinese Room catapulterà i giocatori in una sinfonia di azione, angoscia e stupore."

"Un disastro a bordo di una piattaforma petrolifera del Mare del Nord ricostruita nei minimi dettagli, con un incredibile cast di attori scozzesi. Sperimenta la bellezza e la letalità di un mare in grado di fare a pezzi una delle strutture più resistenti mai costruite e il suo risoluto equipaggio."

"Niente armi. Niente poteri. Solo ingegno e determinazione. Lotta per la sopravvivenza su una piattaforma petrolifera ormai instabile, dove ogni passo potrebbe essere l'ultimo."

"Qualcosa ha trasformato la tua casa in un incubo: i tuoi cari sono ormai una minaccia e un sinistro rumore di sottofondo squarcia il silenzio delle tenebre. Trova il coraggio per attraversare la piattaforma e affronta l'ignoto."