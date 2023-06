Jusant annunciato da Don't Nod all'Xbox Showcase con trailer e periodo di uscita

L'Xbox Games Showcase 2023 si sta rilevando la vetrina scelta da molti studi per presentare i loro nuovi giochi. Tra questi c'è anche Don't Nod che ha annunciato Jusant, un adventure basato sulle scalate. Sarà disponibile durante l'autunno del 2023 su Xbox Series X|S e PC (al momento non ci sono dettagli su altre piattaforme). Sarà inoltre disponibile al lancio nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.

Come possiamo vedere nel primo gameplay trailer ufficiale, Jusant è un gioco con tanta esplorazione verticale. Nei panni di un giovane ragazzo dovremo arrampicarci su parte rocciose, usando appigli, corde e anche un pizzico di magia, ad esempio per far crescere all'istante delle piante che poi possiamo scalare per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili.

L'Xbox Games Showcase è l'evento estivo organizzato da Microsoft per presentare le maggiori novità in arrivo su Xbox Series X|S, PC e il servizio Game Pass. È senza dubbio un appuntamento da non perdere per tutti i giocatori verdecrociati e in particolare quelli che stanno contando i giorni che mancano all'uscita di Starfield, visto che il GDR fantascentifico di Bethesda ha uno spazio tutto dedicato nella seconda metà dello show. Troverete tutti gli annunci e le novità dell'Xbox Games Showcase + Starfield Direct e gli altri appuntamenti estivi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games 2023.