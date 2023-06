Towerborne annunciato all'Xbox Showcase, è un action co-op dagli autori di The Banner Saga

Nelle battute finali dell'Xbox Games Showcase è stato annunciato Towerborne, un nuovo action cooperativo ambientato in un mondo fantasy realizzato da Stoic, gli autori di The Banner Saga. Sarà disponibile nel corso del 2024 su Xbox Series X|S e PC. Inoltre al lancio sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.

Towerborne è stato descritto come un action adventure per 4 giocatori ambientato in un mondo fantasy in continuo cambiamento. L'umanità si è rifugiata a Blefry, l'ultimo santuario sicuro, e starà a noi, i nostri amici e altri giocatori online, unire le forze ed esplorare le terre selvagge per trovare le origini del male ed eradicarle per riportare la speranza. Come possiamo vedere nel primo gameplay trailer ufficiale, i giocatori potranno utilizzare varie armi differenti, sia da mischia che dalla distanza, ognuna dotata di un moveset unico e stiloso.

Che ne pensate del primo trailer di Towerborne? Il nuovo gioco di Stoic ha attirato le vostre attenzioni? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

L'Xbox Games Showcase è l'evento estivo organizzato da Microsoft per presentare le maggiori novità in arrivo su Xbox Series X|S, PC e il servizio Game Pass. È senza dubbio un appuntamento da non perdere per tutti i giocatori verdecrociati e in particolare quelli che stanno contando i giorni che mancano all'uscita di Starfield, visto che il GDR fantascentifico di Bethesda ha uno spazio tutto dedicato nella seconda metà dello show. Troverete tutti gli annunci e le novità dell'Xbox Games Showcase + Starfield Direct e gli altri appuntamenti estivi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games 2023.