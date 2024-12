Towerborne si aggiorna con nuove quest, oggetti e lingua italiana: update natalizio per il gioco di Stoic

Towerborne prosegue il suo percorso in accesso anticipato, ottenendo nel frattempo il terzo update ufficiale, che appare alquanto a tema natalizio, in accordo con il periodo dell'anno in cui ci troviamo: con questo aggiornamento, l'action RPG di Stoic ottiene nuove quest e nuovi oggetti con caratterizzazione invernale, oltre al supporto per la lingua italiana.

La storia principale si espande con una nuova quest, che vede i giocatori accompagnare il supervisore della Forgia, Bumble, sulle montagne per "riaccendere il suo spirito natalizio", a quanto pare, cosa che comunque comporta combattimenti e nuove sfide da portare a termine.

Tutto questo comporta ovviamente anche nuovi equipaggiamenti, armi e oggetti speciali a tema con l'inverno e l'atmosfera natalizia in generale, che vanno a modificare in maniera notevole l'ambientazione del gioco, in continua evoluzione data la natura live service di Towerborne.