Huawei illumina il Natale con le Christmas Limited Edition e numerose promozioni imperdibili

Le Christmas Limited Edition del Watch GT 5

Per chi desidera un tocco di stile durante le feste, Huawei ha creato alcune versioni speciali del Watch GT 5. La Black Christmas Edition, da 46mm, si distingue per il suo design deciso e moderno, arricchito da un cinturino extra in colorazione verde. Questo pacchetto è disponibile al prezzo di €259, con un regalo esclusivo: gli auricolari Huawei FreeBuds 5i.

Huawei Watch GT 5 in versione Black Christmas Edition e Milanese Edition.

Per chi cerca eleganza e raffinatezza, la Milanese Edition, da 41mm, è la scelta perfetta. Con un cinturino extra in colorazione rossa, questa versione è proposta a €309 e include anch'essa gli auricolari Huawei FreeBuds 5i in regalo.

Entrambe le versioni sono pensate per rendere le festività ancora più brillanti.