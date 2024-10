Una settimana con il MateBook 14: il portatile Huawei che ci ha fatto dire addio ai "desktop replacement"

Ero in treno, per una breve trasferta di lavoro. Fuori dal finestrino la pioggia rendeva ancora più sfocata la campagna romana, mentre riflettevo sul lavoro che si sarebbe accumulato e che avrei dovuto smaltire nei giorni successivi a causa di quel noioso e poco produttivo viaggio. Abituato a lavorare con un pesante portatile da 17 pollici, uno di quelli da gaming con GPU discreta e grosse prese d'aria, non avevo proprio voglia di mettermi ad estrarre il PC dallo zaino. Figuriamoci di prendere l'alimentatore, grande quasi come una Xbox Series S, e collegarlo ad una presa per rintuzzare la batteria, perennemente scarica durante i viaggi. "Tanto vale giocare un po' con Switch", ho pensato. Ma mentre cercavo la console tra un paio di calzini e una t-shirt dei Pokémon, il mio sguardo è caduto sul profilo sottile del Huawei Matebook 14. Solo in quel momento mi sono ricordato di avere con me questo piccolo gioiello tecnologico e ho capito che forse, con i laptop di ultima generazione, il mio concetto di PC da lavoro doveva cambiare (sì, ci ho messo un bel po', ma meglio tardi che mai). Il viaggio in treno con Huawei MateBook 14 Fatto sta che questo scricciolo da 1,31 Kg di peso, con il suo schermo OLED con risoluzione 2.8K, mi ha permesso di scrivere articoli come se fossi seduto alla mia scrivania, senza rinunciare a creare copertine su Photoshop e a prendermi qualche pausa per giocare un po'. In questi giorni di utilizzo intenso, il Matebook 14 mi ha insomma dimostrato di poter essere un valido sostituto del mio "desktop replacement" (curiosa definizione per un PC che dovrebbe in primis essere portatile), offrendomi prestazioni elevate, un'autonomia eccellente e, soprattutto, una leggerezza impareggiabile. Seguitemi che vi spiego come ci è riuscito.

Portabilità e flessibilità La vera rivoluzione del Matebook 14 - e di portatili simili - sta nella libertà che offre. Libertà di cambiare postazione di lavoro a piacimento, senza sentirsi legati alla scrivania. Nel nostro ufficio di Terni, per esempio, ho apprezzato la possibilità di spostarmi con agilità tra la redazione e la sala video, o di prendere il PC durante una call e portarmelo in un'altra stanza se la redazione era troppo affollata. A casa, il Matebook 14 si è trasformato in un centro di intrattenimento, perfetto per guardare qualche video sdraiato a letto grazie al suo splendido display OLED. Ma è stato più tardi, durante quello stesso viaggio di lavoro, che ho compreso appieno il suo potenziale. Lo schermo touch-screen OLED del Huawei MateBook 14 è un grande valore aggiunto Mentre sorvolavo gli Appennini, ho finalizzato un paio di articoli, modificando immagini ad alta risoluzione senza alcun rallentamento, grazie al potente processore Intel Core 7 155H e ai 16 GB di RAM. La batteria a lunga durata mi ha garantito tutta l'autonomia necessaria, e la tastiera retroilluminata mi ha permesso di lavorare comodamente anche in condizioni di scarsa illuminazione. Arrivato in albergo, ho collegato il Matebook 14 ad un monitor esterno tramite la porta HDMI, trasformandolo in una workstation completa per gestire le email e preparare i documenti per il giorno successivo. Durante l'evento infine, ho potuto scrivere pezzi in ogni minimo ritaglio di tempo, senza preoccuparmi mai della batteria, visto che potevo ricaricare il PC con la stessa power bank che porto con me solitamente per lo smartphone. Questa flessibilità è impensabile con un desktop replacement. Provate a immaginare di portare un PC da 3 Kg, con un alimentatore super ingombrante, in giro con lo zaino, e soprattutto di tirarlo fuori su un piccolo tavolino da bar, litigando coi colleghi per le poche prese di corrente disponibili! Il Matebook 14 invece, si infila facilmente in una borsa e offre prestazioni paragonabili a quelle di un desktop da lavoro, senza troppi compromessi. È la soluzione ideale per chi, come me, vive il lavoro in modo dinamico e ha bisogno di un dispositivo potente, versatile e sempre pronto all'uso. +1

Ingombro ridotto Se fate parte della mia stessa categoria di lavoratori, osservate la vostra scrivania. Quanto spazio è occupato dal monitor, dalla tastiera, dal mouse e da tutti quei cavi che si intrecciano in un groviglio inestricabile? Anche i desktop replacement, per quanto "portatili", impongono un ingombro non indifferente, limitando la superficie disponibile per documenti, libri o semplicemente per muovere liberamente il mouse. Il Huawei MateBook 14 occupa pochissimo spazio sulla scrivania Con un portatile come il Matebook 14 - che un tempo avremmo definito, non senza ragione, ultrabook - la scrivania si libera. Il laptop, con il suo design sottile e compatto, occupa uno spazio minimo, lasciando ampio respiro alla creatività e all'organizzazione. E anche quando voglio collegarlo a un monitor esterno più grande, il piccolo schermo integrato nel PC funge da perfetto monitor spia per email e chat. Ho così anche più spazio per consultare documenti cartacei e persino di fare uno spuntino senza preoccuparmi che qualche briciola vada a finire sul PC. Ma non è solo una questione di spazio fisico. Il Matebook 14, grazie alla connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, riduce la necessità di collegare periferiche esterne, a meno che non si desideri utilizzare un monitor più grande o un mouse ergonomico. Inoltre, la possibilità di chiudere il laptop quando non è in uso permette di "nascondere" completamente la postazione di lavoro, visto che il PC Huawei è sobrio e super sottile. Questa flessibilità è particolarmente utile per chi vive in spazi ridotti o desidera mantenere un ambiente ordinato e minimale. Il profilo sottile del MateBook 14 Il Matebook 14 non si limita insomma a offrire prestazioni elevate in un formato compatto, ma ridefinisce il concetto stesso di spazio di lavoro, promuovendo un'organizzazione più efficiente e una maggiore libertà di movimento.

Efficienza energetica In un'epoca in cui la sostenibilità ambientale è diventata una priorità, anche la scelta di un computer può fare la differenza. I laptop moderni, come il Matebook 14, sono progettati per ottimizzare il consumo energetico, contribuendo non solo ad aumentare l'autonomia in viaggio, ma anche a ridurre l'impatto ambientale ed a risparmiare sulla bolletta. Il MateBook 14 si ricarica facilmente con un cavo USB-C, lo stesso con cui puoi caricare lo smartphone Ma come si traduce questo in termini concreti? Innanzitutto, i componenti hardware di un laptop come questo, a partire dalla CPU con grafica integrata, sono ottimizzati per consumare meno energia rispetto ai corrispettivi per desktop o con GPU discrete. Pensate poi alla tecnologia di display a basso consumo del Matebook 14, che garantisce una luminosità ottimale con un dispendio energetico ridotto. Inoltre, i laptop di questo tipo sono dotati di batterie che permettono di lavorare senza essere collegati alla rete elettrica per parecchie ore. Durante la mia settimana di test, ho utilizzato il Matebook 14 in modalità Bilanciata anche per un'intera giornata lavorativa con una singola carica, sfruttando al massimo la sua autonomia. Questo significa meno momenti morti quando non ci si può collegare a una presa, ma anche meno energia prelevata dalla rete elettrica e un minore impatto sull'ambiente. Il cuore del MateBook 14 è la CPU Intel Core Ultra 7 155H con grafica integrata Scegliere un laptop come il Matebook 14 significa quindi fare una scelta consapevole non solo in termini di prestazioni e portabilità, ma anche di rispetto per l'ambiente. Un piccolo gesto che, moltiplicato per milioni di utenti, può contribuire a creare un futuro più sostenibile. E in un mondo sempre più attento alle tematiche ambientali, questa è una caratteristica che non può essere sottovalutata.

Benchmark per chi ama i dati Fin qui ho parlato di esperienza personale. Volevo però dare spazio anche a un po' di dati raccolti utilizzando alcuni dei principali benchmark disponibili sul mercato e qualche gioco. Il processore Intel Core Ultra 7 155H, che si è comportato molto bene in tutti gli utilizzi "reali", ha fatto il suo anche nei benchmark sintetici in modalità bilanciata (l'unica che abbiamo davvero utilizzato per non compromettere l'autonomia). Anche l'SSD integrato è piuttosto veloce. I dati raccolti con Crystal Disk Mark sull'SSD principale I numeri restituiti dai vari benchmark dimostrano la bontà della CPU nello svolgere le operazioni quotidiane e persino di elaborare alcuni carichi di lavoro che derivano dall'editing audio/video e, in certe condizioni, anche dal gaming. Certo, non è possibile aspettarsi di giocare con tutto al massimo nei tripla A più recenti, ma se si vuole fare una partita a Cyberpunk 2077 durante un volo, beh, si può fare (a patto di selezionare le impostazioni grafiche per Steam Deck a una risoluzione 1920 x 1080). Oppure si può decidere di passare qualche ora in compagnia di GTA V, anche qui lavorando in 1080p a 16:9 e utilizzando dei settaggi buoni per il PC Handheld di Valve. Io mi sono fatto aiutare da questo thread su Reddit, ma sono sicuro che con un po' di impegno si possono ottenere persino risultati migliori di quelli mostrati. In alternativa potete anche scaricare qualche indie, come Celeste, e giocare a 60 FPS granitici senza grossa fatica. Un portatile di questo tipo poi, si presta particolarmente bene al gaming in cloud: lo schermo OLED è infatti un grande valore aggiunto anche mentre si gioca e, se si è in condizione di avere una connessione rapida, magari con supporto al WiFi 6, giocare su servizi come Xbox Cloud o GeForce Now diventa davvero un piacere.