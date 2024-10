EA Sports FC 25 è il gioco più venduto negli USA a settembre, Astro Bot secondo

EA Sports FC 25 è stato il gioco più venduto negli USA a settembre: uno straordinario risultato per il calcistico prodotto da Electronic Arts, che ha debuttato in prima posizione davanti ad Astro Bot e a Madden NFL 25.

EA Sports FC 25 Astro Bot Madden NFL 25 The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom EA Sports College Football 25 Star Wars Outlaws NBA 2K25 Hogwarts Legacy NHL 25 God of War Ragnarok

Considerando i numeri che ogni edizione di FIFA... pardon EA Sports FC riesce a totalizzare, l'appena citato secondo posto di Astro Bot si pone senz'altro come un gran bel risultato, e lo stesso si può dire della quarta posizione raggiunta da The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

A ben vedere ci sono buone notizie anche per Ubisoft, dato che Star Wars Outlaws è passato dalla terza posizione di agosto alla sesta posizione di settembre, senza dunque subire un calo drastico delle vendite e restando nella classifica.