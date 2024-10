Amazon sfida Temu in campo aperto: in arrivo una piattaforma per vendite low cost?

Amazon sembra essere pronta a entrare in competizione diretta con Temu, uno dei principali rivali cinesi nel settore delle vendite online low cost . Secondo un rapporto di The Information, l'azienda americana starebbe lavorando a una nuova piattaforma di vendita dedicata a prodotti economici, puntando a contrastare il crescente successo di Temu, noto per le sue offerte imbattibili.

Prezzi ridotti e tempi di spedizione più lunghi

Secondo il report, la strategia di Amazon prevede un tetto massimo per i prezzi dei prodotti. Ad esempio, un divano costerà al massimo 20 dollari (circa 18,5 euro), mentre gioielli e lenzuola saranno disponibili rispettivamente a 8 e 9 dollari. Anche strumenti musicali come una chitarra potranno essere acquistati a soli 13 dollari, posizionandosi così in una fascia di prezzo estremamente competitiva.

Il logo di Amazon.

Uno dei fattori chiave per mantenere questi prezzi bassi sarà la spedizione dai magazzini di Guangdong, in Cina, che comporterà tariffe di spedizione notevolmente ridotte rispetto agli attuali costi sostenuti per le spedizioni dai magazzini statunitensi di Amazon. Tuttavia, questa scelta comporterà tempi di consegna più lunghi, stimati tra 9 e 11 giorni, una significativa differenza rispetto alle consuete spedizioni rapide offerte con il servizio Amazon Prime.