BEUC contro Temu: accuse di manipolazione e violazione del Digital Services Act

Temu, il popolare marketplace online che ha catturato l'attenzione di oltre 75 milioni di utenti mensili in Europa , si trova ora al centro di una controversia legale. Il BEUC, l'organizzazione europea dei consumatori, ha recentemente presentato un reclamo alla Commissione Europea accusando Temu di manipolare i suoi utenti e di violare il Digital Services Act (DSA), una legge cruciale che regola le attività delle piattaforme digitali nell'UE.

Pratiche oscene e mancata trasparenza

La copertina dell'atto pubblicato dalla BEUC

Secondo il BEUC, Temu avrebbe adottato pratiche manipolative, definite come dark patterns, per indurre i consumatori a spendere più del previsto e a complicare la procedura di chiusura dei conti degli utenti. Inoltre, la piattaforma è accusata di non fornire una sufficiente tracciabilità dei venditori, compromettendo così la conformità dei prodotti venduti alle normative europee.

A seguito di queste gravi accuse, il BEUC non si è limitato a sollevare la questione con la Commissione Europea. Diciassette membri del BEUC hanno presentato lo stesso reclamo alle autorità nazionali competenti nei rispettivi paesi, tra cui organizzazioni di consumatori in Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia e Lussemburgo. Altri membri del BEUC nel Regno Unito, Norvegia e Spagna stanno sostenendo l'azione con lavoro mediatico.