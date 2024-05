Hot Chips 2024: AMD, Intel e NVIDIA pronti con Zen 5, Lunar Lake e Blackwell!

AMD sarà una delle protagoniste principali, con presentazioni programmate per entrambi i giorni dedicati alle conferenze, ovvero il 26 e il 27 agosto. Il momento clou è atteso però proprio per martedì 27 agosto, quando AMD svelerà i dettagli dell'architettura Zen 5 . Questa nuova architettura, attesa al debutto ufficiale al Computex 2024 - dove il discorso di apertura del 3 giugno sarà tenuto proprio dal CEO di AMD Lisa Su - sarà alla base della prossima generazione di processori Ryzen ed EPYC, e promette significativi miglioramenti in termini di performance ed efficienza.

Intel presenterà i processori Lunar Lake , internamente noti come la 16ª generazione di processori Core. Questi chip rappresentano un passo avanti rispetto alla generazione Arrow Lake, e puntano a migliorare le prestazioni e l'efficienza energetica. Oltre a Lunar Lake, Intel discuterà anche di Granite Rapids D, una soluzione server progettata per il segmento Edge e Networking. Questi nuovi processori sottolineano l'impegno di Intel nel mantenere la leadership nel settore dei server e dell'IA.

NVIDIA: innovazioni nel settore IA con le GPU Blackwell

Blackwell Vs Hopper

NVIDIA sarà al centro dell'attenzione il 26 agosto con la sua nuova architettura GPU Blackwell, progettata per potenziare le applicazioni di intelligenza artificiale e calcolo accelerato. In particolare, la sessione dedicata a Blackwell, intitolata "Advancing Generative AI and Accelerated Computing", offrirà un primo sguardo dettagliato sui chip Blackwell B100/B200 e sui loro diagrammi a blocchi. Inoltre, NVIDIA ha annunciato una partnership con Dell per l'introduzione delle "AI factories", potenti server che integrano le GPU Blackwell. Questi server, come il Dell PowerEdge XE9680L, supporteranno fino a otto GPU con raffreddamento a liquido, con future espansioni fino a 72 GPU per rack, offrendo soluzioni scalabili e pronte all'uso per le aziende.

Proprio le collaborazioni strategiche sono una componente chiave delle presentazioni di quest'anno. La partnership tra NVIDIA e Dell, ad esempio, mira a fornire soluzioni IA chiavi in mano, combinando hardware di alto livello con software avanzato. Lo stesso Jensen Huang, amministratore delegato di NVIDIA, ha recentemente sottolineato l'importanza della partnership con Dell, che vede l'integrazione dei GPU Blackwell nei già citati nuovi server PowerEdge XE9680L di Dell. Queste soluzioni includono prodotti di rete di Broadcom, PC alimentati da Snapdragon di Qualcomm e software di Microsoft, insieme a partnership con Meta per l'implementazione di modelli IA come Llama 3.