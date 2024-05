PS5 Slim digital con due controller DualSense al prezzo minimo storico su Amazon

Gli sconti di Amazon Italia ci garantiscono sempre promozioni molto interessanti e ora potete risparmiare utilizzando l'offerta per una PS5 Slim digital con due controller DualSense . Il prezzo attuale è più basso del 12% rispetto al prezzo consigliato indicato da Amazon. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attualmente proposto dalla piattaforma è il più basso di sempre. Amazon segnala che il prezzo consigliato è pari a 509.99€. Per quanto riguarda invece la spedizione, viene gestita da Dream Store 23.

PS5 Slim digital con due controller DualSense

La confezione della console

Il bundle ora in promozione di Sony include una PS5 Slim digital e due controller DualSense.

Ricordiamo che PS5 Slim è il modello più recente della console di Sony e la versione digital è quella senza lettore ottico, ovvero non permette di usare i giochi su disco ma solo quelli digitali. Il modello Slim permette però di acquistare il lettore ottico a parte, se in futuro si dovesse decidere di voler trasformare la console digital in standard.

La presenza di un secondo controller permette inoltre di iniziare subito a giocare ai videogiochi con cooperativa locale a due giocatori o di avere sempre un controller carico mentre l'altri rimane collegato alla console.