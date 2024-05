PlayStation London Studio chiude oggi definitivamente, ecco il messaggio di addio

"Per oltre 20 anni, London Studio è stato la casa di alcune persone dotate di un talento eccezionale e meravigliose, all'interno dell'industria videoludica", ha scritto l'account ufficiale del team su X. "Mentre chiudiamo i battenti, e andremo avanti per nuove avventure, volevamo mandarvi un sentito ringraziamento , a tutti i giocatori e colleghi passati e presenti, che ci hanno supportato nel corso degli anni".

Come abbiamo saputo già all'inizio dell'anno, all'interno dei numerosi licenziamenti effettuati da Sony è ricaduto l'intero PlayStation London Studio , che è stato chiuso in maniera definitiva e ufficiale proprio oggi, come dimostra l' addio pubblicato dal team su X con un messaggio.

Cancellato anche il progetto in corso

La notizia della chiusura del London Studio era stata data da Sony a febbraio, all'interno di una ristrutturazione che ha coinvolto anche 900 licenziamenti, ovvero circa l'8% della forza lavoro della divisione PlayStation.



Prima della chiusura, London Studio stava lavorando a un gioco per PS5 di cui non si è saputo molto, ma doveva avere delle componenti multiplayer online ed essere ambientato in una versione fantasy di Londra, con alcuni concept piuttosto interessanti emersi in passato.

Doveva trattarsi del gioco "più ambizioso" mai fatto dal team, nelle parole dei capi Stuart Whyte e Tara Saunders, ma questo non vedrà mai la luce, essendo stato cancellato con tutti i lavori in corso presso London Studio.

In precedenza, il team aveva lavorato ad alcune serie minori ma di grande popolarità per Sony PlayStation, come SingStar e alcuni titoli per l'accessorio EyeToy.