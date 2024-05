The Witcher 3: il REDkit è disponibile oggi, un trailer per il kit ufficiale delle mod

Come era stato annunciato già in precedenza da CD Projekt RED, il REDkit di The Witcher 3 è disponibile da oggi, rendendo così molto più pratica la creazione delle mod per il gioco in questione, grazie a uno strumento ufficiale che, di fatto, consente l'accesso a tool di sviluppo veri e propri per i modder.

Il lancio è accompagnato anche dal trailer riportato qui sotto, che mostra qualcosa delle possibilità offerte dal software del team, il quale sembra davvero consentire un'ampia possibilità di modifica degli elementi del gioco.

Al di là della modifica o aggiunta di asset, il REDkit sembra essere uno strumento decisamente più ampio e profondo del solito.

Nel trailer, per esempio, possiamo vedere come il REDkit consenta anche la costruzione di scene d'intermezzo o la creazione di quest più complesse, con eventi scriptati e una vera e propria progressione narrativa.