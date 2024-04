Il DMA inizia a dare i primi frutti: la quota di mercato dei browser minori è in aumento

L'applicazione del Digital Markets Act dell'Unione Europea, concepito per promuovere equità e competizione nell'ambito digitale attraverso restrizioni e requisiti per le grandi aziende designate come "gatekeeper", sembra già produrre risultati tangibili.

I dati divulgati da sei aziende di browser a Reuters dimostrano l'impatto immediato della normativa.

Con Chrome di Google come browser predefinito su Android e Safari di Apple su iPhone, i due giganti hanno a lungo dominato il mercato.

Tra i vincoli imposti dal DMA c'è la facilitazione del passaggio a alternative di browser per le grandi aziende tecnologiche come Google, Apple e Microsoft. Di conseguenza, nell'Unione Europea, l'entrata in vigore della legislazione ha portato a un aumento di nuovi utenti per browser diversi da quelli preinstallati su iPhone e smartphone Android.