Arena Breakout, Bruce Lee protagonista del trailer della Stagione 4

Arena Breakout ha presentato la Stagione 4 con un trailer in cui compare... Bruce Lee. Ebbene sì, la leggenda della arti marziali scenderà in campo nello sparatutto tattico in stile Escape from Tarkov prodotto da Nexon.

Disponibile su iOS e Android dallo scorso luglio, Arena Breakout sta giocando la carta delle stagioni per mantenere alto il coinvolgimento degli utenti nella fase post-lancio, ma in realtà l'idea di coinvolgere un personaggio così iconico non è originalissima.

È infatti diverso tempo che osserviamo un approccio simile con Call of Duty, che con i suoi eroi del cinema live action ha cercato di tenere testa alle tantissime e sempre più importanti collaborazioni di Fortnite.