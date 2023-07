Ebbene, abbiamo avuto modo di provare il nuovo titolo prodotto da Tencent, scoprendo che di fatto non corrisponde a nessuna di queste caratteristiche. E così, archiviato un accesso anticipato che si è rivelato troppo poco frequentato per poter tirare le somme, abbiamo atteso l'apertura dei server per farci un'idea il più possibile chiara di cosa sia davvero Arena Breakout .

Come dovrebbe essere uno sparatutto mobile? Ci sono senz'altro diverse opinioni in merito, ma in genere quello che viene in mente è un'esperienza veloce, frenetica, immediata e dotata di un sistema di controllo in grado di unire precisione e semplicità.

Struttura: formula interessante, eppure...

Arena Breakout, perquisire i cadaveri è d'obbligo

Il concetto alla base di Arena Breakout è semplice: al comando di un soldato creato tramite un editor, verremo reclutati di volta in volta all'interno di una quadra composta da tre elementi e spediti in una mappa con l'obiettivo di eliminare eventuali nemici ma soprattutto di raccogliere armi e oggetti preziosi, da estrarre recandoci nelle apposite zone dello scenario.

È il bottino il nodo centrale della questione: sia dal punto di vista del potenziamento personale, dunque l'ottenimento di un equipaggiamento migliore rispetto a quello che abbiamo; sia dal punto di vista dello scambio e della rivendita, attraverso meccanismi e sistemi che si attivano già a partire dal raggiungimento del livello 3.

Purtroppo nell'ispirarsi al già citato Escape from Tarkov, il team di sviluppo non ha considerato di introdurre le opportune semplificazioni e gli automatismi che si rendono necessari in un mobile game, per tutta una serie di motivi. Per dirne una: se avete aperto il gioco durante una pausa di pochi minuti, non riuscirete neanche a entrare in partita, restando appesi nel mezzo di una delle tantissime spiegazioni su come gestire l'inventario.

Quest'ultimo si pone probabilmente come l'aspetto più complicato e macchinoso del gioco, caratterizzato da un'interfaccia tutt'altro che immediata, che richiede tempo per essere compresa e digerita. Aspetti basilari come il munizionamento diventano in Arena Breakout qualcosa di estremamente cervellotico, eppure bisogna scenderci a patti o ci si ritroverà sul campo di battaglia senza la possibilità di difendersi.

Arena Breakout, la schermata dell'inventario

Lo stesso looting, che rappresenta il cuore dell'esperienza, risulta appesantito da inutili tempi di attesa per "esaminare" oggetti a una prima occhiata sconosciuti, che vanno poi collocati nello zaino o in sostituzione della dotazione di base se si tratta di armi o corazzature migliori di quelle di cui disponiamo in quel momento; ma anche lì la gestione dell'interfaccia ribadisce la propria legnosità, di concerto con la scarsa reattività dei comandi touch.

Attorno a tutto questo ci sono ovviamente le microtransazioni, con una quantità enorme di pacchetti che vengono proposti in maniera più o meno insistente nell'affollatissima schermata principale, strapiena di notifiche che non possono essere spente se non appunto concedendosi qualche acquisto, che si tratti di armi, munizioni o semplicemente oggetti cosmetici con cui personalizzare il nostro avatar.