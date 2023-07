Arkane Austin lavora a un nuovo RPG/Immersive Sim sullo stile di Prey e Dishonored?

Sembra che, dopo il flop di Redfall, il team Arkane Austin abbia deciso di rimettersi a lavorare su un progetto più consono al proprio bagaglio culturale, in base a quanto sembra emergere da un annuncio di lavoro, che menziona proprio il genere single player action RPG o immersive sim come struttura di riferimento per il nuovo gioco in sviluppo, dunque qualcosa in linea con Prey o Dishonored.

Si tratta, in particolare, di un annuncio per la ricerca di un Lead Tecnical Engineer, ma quello che risulta interessante è la sezione sulle "caratteristiche preferite" per il potenziale candidato. In questa sezione, si legge in fatti che la persona richiesta dovrebbe avere "familiarità con gli action RPG single player e gli immersive sim", cosa che fa pensare a un ritorno su questi argomenti.

In effetti, Redfall è sempre stato visto come una digressione in un ambito poco consono rispetto all'esperienza di Arkane, da sempre specializzata in giochi single player con elementi narrativi, incentrati su alcune meccaniche peculiari volte a declinare l'action in prima persona secondo diverse caratteristiche.