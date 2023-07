Diablo 4, comincia la Stagione 1

La formula stagionale non dovrebbe sorprendere chi ha giocato Diablo III o Diablo Immortal. Proponendo ogni tre mesi nuove meccaniche nel cosiddetto Regno Stagionale - uno spazio di gioco scollegato da quello iniziale, anche chiamato Regno Eterno - Blizzard vuole incentivare i giocatori a sperimentare nuove soluzioni e strategie, mentre sbloccano le ricompense del Percorso Stagionale e del Pass Battaglia che, come vi abbiamo spiegato in un precedente approfondimento , sono due contenuti distinti ma non proprio separati. Oggi, invece, vogliamo darvi alcune dritte per cominciare la Stagione degli Abietti di Diablo 4 .

Preceduta da un aggiornamento controverso che sta facendo discutere da qualche giorno moltissimi fan, la Stagione degli Abietti è finalmente iniziata su Diablo 4: si tratta della prima stagione per l'ultima fatica Blizzard , la quarta iterazione di una serie amatissima che ha cambiato pelle e ha assunto le fattezze di un MMO-Lite. È ancora presto per capire dove condurrà questa nuova strada che i ragazzi di Irvine intendono percorrere per almeno dieci anni, ma una cosa è sicura: nel suo intimo, Diablo 4 resta fedele a una formula collaudata fatta di sangue, matematica, build e tanto, tanto farming, specie se si vuole giocare dopo che la storia si è conclusa.

La mappa di Sanctuarium completamente svelata è un vantaggio ovvio perché vi permetterà di spostarvi più agevolmente per il mondo di gioco, anche se erediterete dal Regno Eterno soltanto i crocevia più importanti - Kyovashad, Cerrigar, Gea Kul, Ked Bardu e Zarbinzet - e dovrete riscoprire gli altri. I bonus guadagnati scoprendo le regioni e i 160 Altari di Lilith sparsi per Sanctuarium interessano anche il personaggio stagionale, conferendogli fin dal primo livello un quantitativo di Fama che si traduce in un incremento alle statistiche, una maggiore capacità per le pozioni e gli Oboli Mormoranti trasportabili e, soprattutto, un numero di punti abilità da distribuire subito per formare una parvenza di build e cominciare l'avventura col piede giusto.

Se non avete ancora completato questi obiettivi nel Regno Eterno, vi consigliamo di farlo subito, perché otterrete importanti vantaggi. In effetti, non potrete neppure sbloccare i contenuti stagionali inediti senza aver prima completato la campagna, ma farlo nel Regno Eterno vi permetterà di saltare tutta la storia con un personaggio stagionale appena creato e di cominciare l'avventura già a cavallo.

La Stagione degli Abietti è cominciata, ma questo non significa che non possiate avviare una partita nel Regno Eterno coi personaggi che avete giocato nelle scorse settimane. Anzi, potrebbe essere la cosa più intelligente da fare prima di cominciare una partita (normale o Hardcore) nel Regno Stagionale. A seguito delle insistenti - e sacrosante! - richieste dei giocatori, Blizzard ha deciso di trasferire una parte del progresso nel Regno Eterno anche nel Regno Stagionale , e cioè il completamento della campagna, la mappa di Sanctuarium svelata e gli Altari di Lilith scoperti.

I Cuori degli Abietti

Troverete i Cuori abietti dopo aver sconfitto i mostri abietti che infestano Sanctuarium

Dopo aver completato o saltato la campagna con un personaggio nel Regno Stagionale, sbloccherete una serie di missioni principali contrassegnate da un'icona a forma di foglia: queste missioni vi porteranno a incontrare Cormond, un erudito che sta studiando gli Abietti, cioè i mostri corrotti dai poteri di Lilith. Cormond vi insegnerà a strappare i loro cuori e a incastonarli in gioielli come anelli e amuleti, sbloccando così la dinamica speciale di questa stagione: i Cuori Abietti. In pratica, troverete in giro per Sanctuarium dei mostri élite contrassegnati come Abietti che, una volta sconfitti, faranno cadere un cuore con cui potrete interagire. A quel punto il mostro si rigenererà, dovrete sconfiggerlo un'altra volta e finalmente potrete raccogliere il suo Cuore in gabbia.

Esistono 32 Cuori Abietti, divisi in quattro categorie o colori: ciascuno di essi conferisce un potere speciale, una specie di Aspetto leggendario, ma può essere incastonato solo nei castoni del colore corrispondente (nella Stagione degli Abietti, tutti gli anelli e gli amuleti sono provvisti di castoni colorati).

Il banco da lavoro di Cormond vi permetterà di riciclare e fabbricare cuori e invocazioni

Completando gli incarichi per Cormond imparerete non solo a cercare i mostri abietti nelle spedizioni speciali chiamate gallerie degli abietti, ma anche a riciclare i cuori che non vi servono, accumulando l'icore necessario a fabbricarli presso il banco da lavoro dell'erudito. Potrete pure fabbricare dei manufatti che servono a chiamare i mostri abietti del colore corrispondente nelle loro tane. Il meccanismo stagionale ricorda non poco le Gemme leggendarie di Diablo III e proprio come quelle influenza in maniera determinate le configurazioni e le sinergie delle abilità, le eccellenze e i poteri leggendari.

La Stagione 1 è appena cominciata ma vi consigliamo di tenere d'occhio i siti specializzati e i content creator che si dilettano a teorizzare e provare le build di Diablo 4 per scoprire le nuove potenzialità del gioco. Ricordatevi, però, che a fine stagione il personaggio stagionale passerà automaticamente al Regno Eterno, perdendo tutti i Cuori Abietti e ogni altra caratteristica specifica della Stagione degli Abietti.