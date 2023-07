Marvel's Spider-Man 2: nuovi dettagli sulla storia, è ambientato 9 mesi dopo Miles Morales

Gli sviluppatori di Insomniac Games in occasione del Comic-Con di San Diego hanno svelato nuovi interessanti dettagli sulla trama di Marvel's Spider-Man 2 e in particolare sui drammi personali che i protagonisti dovranno affrontare, a cui si aggiunge la minaccia di brutti ceffi come Kraven e Venom.

Oltre al nuovo trailer della storia e l'annuncio delle edizioni limitate di PS5 e Dualsense a tema Marvel's Spider-Man 2, lo studio ha svelato che il gioco è ambientato circa nove mesi dopo gli eventi di Marvel's Spider-Man Miles Morales.

I due amichevoli arrampicamuri di quartiere sono all'apice della loro carriera da supereroi, ma hanno molte difficoltà con la vita di tutti i giorni. Ad esempio Miles, sta dedicando talmente tanto tempo alla caccia ai criminali che sta trascurando l'università, mentre Peter è in guai economici. Mary Jane invece deve fare i conti con il ritorno di J. Jonah Jameson a capo del The Daily Bungle, che a questo punto ci aspettiamo avrà un ruolo anche in Marvel's Spider-Man 2.

"All'inizio della nostra storia, i due Spider-Man sono al top della loro carriera", ha dichiarato Jon Paquette, il senior narrative director di Insomniac Games. "Ma sia Peter Parker che Miles Morales sono alle prese con le loro vite personali."

"Miles sta cercando di trovare il tempo per scrivere il suo saggio di ammissione al college, ma continua a procrastinare e a concentrarsi sul lavoro da Spider-Man. Nel frattempo Peter non riesce a pagare le rate della casa di zia May, ma non può venderla, perché significa troppo per lui. Proprio come Miles, Peter cerca (e fallisce) di trovare un equilibrio con così tante responsabilità. Mary Jane vuole aiutare Peter con il mutuo, ma il suo lavoro è a rischio ora che J. Jonah Jameson è tornato al Bugle e vuole fare pulizia. I nostri eroi sono arrivati a una confluenza di bivi, con un futuro incerto e alcune decisioni difficili da prendere."