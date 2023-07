Marvel's Spider-Man 2: una nuova immagine di Venom e dettagli sulla trama

"Volevamo provare qualcosa di molto diverso, e non credo che Doc Ock possa essere più diverso di Venom", spiega Intihar. "Si tratta di potere, di forza, di coinvolgere Peter molto di più nella creazione di Venom. Credo sia questo che ci ha attratto".

Il senior creative Bryan Intihar, ha parlato di come con Marvel's Spider-Man 2 lo studio vuole proporre trama e temi molto differenti dal precedente gioco e per questo motivo la scelta non poteva che ricadere sull'intrusione di Venom e il simbionte nelle vite di Peter Parker e Miles Morales.

Venom avrà un ruolo centrale in Marvel's Spider-Man 2

Il senior narrative director Jon Paquette ha inoltre spiegato che la storia di Marvel's Spider-Man 2 ha come tema principale "l'oscurità che prende il sopravvento" e come il simbionte sconvolgerà la vita non solo di Peter Parker, ma anche di chi gli sta accanto.

"Una delle cose più belle di Spider-Man come personaggio è che deve sempre fare dei sacrifici", ha detto Paquette. "Il simbionte fornisce un sacco di materiale da questo punto di vista, per così dire".

"La storia parla di cosa succede quando l'oscurità prende il sopravvento". Non è solo Peter a subire l'impatto del simbionte. "Sono le persone care e la famiglia intorno all'ospite che devono vedere cosa sta succedendo alla persona che amano. C'è un sacco di dramma che possiamo trarre da questo".

La senior art director Jacinda Chew ha invece svelato che alcuni dettagli specifici della storia hanno avuto un impatto diretto sul design di Venom, uno di questi ad esempio è il simbolo di ragno sul petto.

"Una delle sfide che abbiamo avuto durante la produzione è stata: quanto parla Venom? Ricordo che all'inizio abbiamo fatto dei concept [su] Venom e ci siamo chiesti "ha le labbra? Ride? Sorride? Si acciglia?" È una linea sottile tra il rendere questa creatura spaventosa e intimidatoria, ma anche, immagino, relazionabile".

"Per noi Venom è l'ospite più il simbionte", aggiunge Intihar. "Non si ottiene Venom senza che entrambi siano legati tra loro. Tony Todd (l'attore che interpreta il personaggio, ndr) rappresenta questo legame. Penso che, se non altro, il casting di Tony ci ha fatto sentire più sicuri nel design visivo del personaggio".

Vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile in esclusiva per PS5 a partire dal 20 ottobre 2023. Maggiori dettagli sul gioco potrebbero arrivare domani, dato che è in programma un panel del Comic-Con di San Diego interamente dedicato al gioco.